Irán: Más de 100 muertos por atentados explosivos en aniversario de la muerte de Soleimani

Al menos 103 personas murieron este miércoles y más de 140 resultaron heridas por dos explosiones en el cementerio de la ciudad iraní de Kerman, donde se conmemoraba el cuarto aniversario del asesinato del teniente general Qassem Soleimani, según informaron fuentes oficiales iraníes.

Fuentes del servicio de emergencias de Kerman -citadas por los medios oficiales de Irán- dijeron que el "atentado terrorista" ocurrió cuando miles de personas se concentraban en el cementerio para recordar a Soleimani, considerado en Irán un mártir de la revolución y que falleció en 2020 en un ataque estadounidense con drones en el aeropuerto de Bagdad.

Servicios médicos citados por la televisión iraní PressTV indicaron que la cifra de fallecidos por las explosiones es muy probable que aumente debido al número de heridos en condición crítica que fueron trasladados a los hospitales de la ciudad.

Tanto la agencia de noticias Tasnim -vinculada al cuerpo de los Guardianes de la Revolución- como la agencia oficial estatal IRNA, indicaron que dos bolsas cargadas con explosivos que detonaron a control remoto fueron las responsables de la masacre.

Según IRNA, la primera explosión tuvo lugar a 700 metros de la tumba del general Soleimani y la segunda explosión ocurrió a un kilómetro de ella.

Las explosiones dispersaron a las numerosas personas que estaban en el cementerio de Kerman y las ambulancias se apresuraron a llevar a los heridos a los hospitales de la ciudad, según el relato de la agencia iraní.

Además, varias personas resultaron heridas durante la masiva huida que se produjo tras la primera detonación.

Officials in Kerman Declare Underpass Explosions as Terrorist Act



The deputy governor of Kerman province declared the underpass explosions at the Martyrs' Cemetery in Kerman province to be acts of terrorism.



The Head of the National Emergency Services stated that Kerman's… pic.twitter.com/wcEVmF7iLL