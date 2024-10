Tres horas y media después, Israel anunció el fin del ataque contra "objetivos militares" en Irán

El Ejército israelí anunció este sábado el fin de su respuesta contra Irán tras varias horas de "precisos ataques contra objetivos militares" del país en represalia, indicó, "por meses de continuos ataques del régimen en Irán contra el Estado de Israel".

"Puedo confirmar que hemos concluido la respuesta de Israel a los ataques de Irán contra Israel", anunció el portavoz de la Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, en sus siglas en inglés), Daniel Hagari, en un comunicado poco después de las 6:00 hora local (0:00 en Chile).

En el mismo señaló que las IDF llevaron a cabo "ataques dirigidos y precisos" contra objetivos militares en Irán, "frustrando amenazas inmediatas al Estado de Israel", tres horas y media después de que un anuncio anterior del Ejército israelí informara del inicio de los bombardeos.

