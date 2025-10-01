Masiva manifestación propalestina se tomó las calles de Roma
Publicado:
Decenas de personas participaron en una manifestación de apoyo a Palestina y a la Flotilla de la Libertad en las calles de Roma. El conglomerado internacional zarpó en agosto hacia Gaza buscando romper los bloqueos israelíes y entregar ayuda humanitaria en Gaza.
