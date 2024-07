Meloni advirtió que en su partido "no hay cabida" para nostálgicos del fascismo

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, avisó este martes a sus colaboradores de que en su partido, Hermanos de Italia (HdI), no hay lugar para el racismo o el antisemitismo ni para nostálgicos de ideologías como el fascismo, tras una investigación periodística en las juventudes de la formación.

"Lo he dicho y repetido decenas de veces, pero, en caso de que fuera necesario, lo repetiré: no hay cabida en HdI para posiciones racistas o antisemitas, ni para nostálgicos del siglo XX u otras manifestaciones de estúpido folclore", advirtió en una misiva enviada a su partido a la que tuvo acceso EFE.

"Los partidos de derechas de los que muchos de nosotros provenimos ya han rendido sus cuentas con el pasado y con el periodo fascista desde hace varias décadas", agregó.

Meloni aseguró estar "enfadada" y triste" por la imagen dada por algunos militantes de 'Juventud Nacional', la cantera política de HdI, en una investigación del portal Fanpage que desveló entre sus miembros comentarios y gestos racistas, antisemitas y neofascistas como loas al dictador Benito Mussolini.

Así, la líder ultraderechista dijo que su partido -pese a ser el heredero político del Movimiento Social Italiano (MSI), fundado tras la guerra por los últimos fascistas- "nunca ha sido un movimiento dirigido al pasado", sino que le interesa el futuro del país.

Asimismo defendió a 'Juventud Nacional' como un movimiento "fuerte, sano, colorido, curioso y abierto" y sostuvo: "No hay espacio en sus filas para quienes recitan un guión útil solo para la narrativa de nuestros adversarios".

Por eso, enseñó la puerta de salida del partido a quienes manifiesten ese tipo de actitudes.

"En pocas palabras, nuestro deber es demasiado grande para que se pueda consentir a quienes no han comprendido su dimensión arruinarlo todo. No tengo y no tenemos tiempo que perder con los incapaces de entender qué es HdI y cuáles son los grandes desafíos históricos de nuestra época", afirmó.

Y añadió: "No tengo ni tenemos tiempo que perder con quienes nos quieren hacer retroceder, no con quienes, inconscientemente o no, se conviertan en un instrumento del adversario. Quien no lo comprenda, quien no entienda este proceso, quien no sea capaz de estar a la altura, no puede pertenecer a HdI".

Meloni ya renegó públicamente del fascismo algunas semanas antes de las elecciones generales que la llevaron al poder en septiembre de 2022, mientras que su partido secundó en 2019 la resolución del Parlamento Europeo que condenaba todas las dictaduras del siglo XX, las del nazismo, el fascismo y el comunismo.

En las grabaciones del portal Fanpage, que suscitaron un gran revuelo en Italia, se escuchaba ensalzar el fascismo a miembros de las juventudes como Elisa Segnini, que trabaja como ayudante de la diputada de HdI Ylenia Lucaselli, o a Flaminia Pace, mofándose de la senadora Ester Mieli, judía e hija de supervivientes del Holocausto.

Tras su publicación, tanto Segnini como Pace han presentado su dimisión en los cargos que desempeñaban para el partido: la primera como secretaria de Lucaselli y la segunda como miembro del Consejo Nacional de los Jóvenes.

Los partidos de oposición de centro e izquierda habían exigido a la primera ministra ultraderechista que se pronunciara y tomara medidas, como la disolución de 'Juventud Nacional'.