Alto al fuego: Comenzó la entrada de ayuda humanitaria desde Egipto a Gaza

Cientos de camiones con ayuda humanitaria comenzaron a entrar este domingo en la Franja de Gaza, desde Egipto, de acuerdo con el plan de alto al fuego entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás, que entró en vigor el viernes pasado, según constató la agencia de noticias EFE y medios egipcios.

Largas colas de camiones con ayuda se encuentran también en la zona de Rafah, en el norte del Sinaí y fronteriza con Gaza, a la espera de entrar al enclave a través de los cruces de Kerem Shalom y Al Awja, controlado por Israel, informó el canal de televisión egipcio Al Qahera News.

El medio, próximo a los servicios de inteligencia del país norteafricano, indicó que se espera que a lo largo del día entren cerca de 400 camiones cargados de diferentes tipos de ayuda a Gaza, según el acuerdo.

También destacó que se trata de "la mayor cantidad de ayuda que entra en el enclave palestino desde el principio de la crisis", y aseguró que, además de los que entrarán hoy, "colas de camiones de hasta cinco kilómetros de largo esperan en una carretera" en Rafah para ser enviados a Al Awja o Kerem Shalom.

Según pudo constatar EFE, cerca de 300 camiones han atravesado los cruces controlados por Israel, donde son inspeccionados por las autoridades israelíes antes de permitirlos entrar en Gaza.

Fuentes en el cruce egipcio informaron a EFE que cinco de los vehículos que han cruzado durante la jornada de hoy transportaron gas de cocina.

Además de los vehículos con ayuda, cargados cada uno con decenas de toneladas de alimentos y material médico, varios camiones con combustible se han visto en la zona de Rafah y se preparaban para dirigirse hacia los pasos fronterizos.

Entrada de hasta 600 camiones

Según el acuerdo, alcanzado el pasado miércoles en Egipto, Israel permitirá la entrada a diario de hasta 600 camiones con ayuda operados por la ONU, organizaciones internacionales autorizadas, el sector privado y países donantes.

El acuerdo de alto al fuego e inicio de la primera fase del plan de paz del presidente de EE.UU., Donald Trump, para Gaza entró en vigor el mediodía del viernes, tras el repliegue de las tropas israelíes de las urbes gazatíes, e incluye también la liberación de todos los rehenes israelíes en manos de Hamás a cambio de la excarcelación por Israel de cientos de palestinos.

Egipto tiene almacenadas grandes cantidades de distintos tipos de ayuda humanitaria enviada por varios países y organizaciones del mundo para la población de Gaza en una zona logística que había establecido en la ciudad de Al Arish, vecina de Rafah, poco después del inicio de la guerra en el enclave palestino en octubre de 2023.