Apoyo de Petro a Gaza deja en vilo la relación de Colombia e Israel

El gobierno de Israel suspendió las exportaciones de material de seguridad a Colombia como respuesta a "las declaraciones hostiles y antisemitas" del presidente de ese país, Gustavo Petro, anunció el Ministerio de Asuntos Exteriores.

La postura de Petro, que desde el comienzo de la guerra mantiene un enfrentamiento verbal con la comunidad judía internacional, e incluso llegó a comparar la situación de Gaza con el campo de concentración de Auschwitz en la II Guerra Mundial, han causado una crisis en la relación bilateral.

Asimismo, presidente colombiano anunció este domingo que su país "enviará ayuda humanitaria a Gaza buscando el apoyo egipcio", y agregó que "la ONU debe citar de manera extraordinaria la Asamblea General".

Los dos países tienen una estrecha cooperación en materia de seguridad, ya que el Estado judío es un importante proveedor de material militar para Colombia, entre lo que se cuentan aviones de combate, fusiles y pertrechos.

ISRAEL CITÓ A EMBAJADORA COLOMBIANA

La decisión se tomó después de que la Cancillería de Israel llamase a la embajadora de Colombia en ese país, Margarita Manjarrez, para expresarle su rechazo a las manifestaciones de Petro en la red social X en las que muestra su claro apoyo a la causa de Palestina y la ausencia de una condena explícita a la matanza y secuestro de centenares de civiles israelíes por parte de Hamás.

"En la reunión se dejó en claro a la embajadora que sus declaraciones fueron recibidas en Israel con asombro ante el salvaje ataque de los terroristas de Hamás que asesinaron a más de 1.300 israelíes y secuestraron a más de 150", señaló el portavoz del Ministerio de Exteriores de Israel, Lior Haiat.

"Israel condena las declaraciones del presidente que reflejan un apoyo a las atrocidades cometidas por los terroristas de Hamás, avivan el antisemitismo, afectan a los representantes del Estado de Israel y amenazan la paz de la comunidad judía en Colombia. En respuesta, como primera medida, Israel decidió detener las exportaciones de seguridad a Colombia", agregó Haiat.

PETRO AMENAZÓ CON ROMPER RELACIONES CON ISRAEL

Tras lo anterior, Petro amenazó romper las relaciones diplomáticas con Israel como respuesta a la decisión de ese país de suspender las mencionadas exportaciones en materia de seguridad producto de la postura de Colombia en la guerra de Medio Oriente.

"Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta", manifestó Petro en la red social X.

El mandatario convocó "a América Latina a una solidaridad real con Colombia. Si no es capaz, será el desarrollo de la historia la que dirá la última palabra como en la gran guerra del Chaco", dijo en una aparente referencia al conflicto entre Paraguay y Bolivia, librado entre 1932 y 1935, pero sin explicar la relación con la situación actual.

"Ni los Yair Klein, ni los Raifal Eithan podrán decir cual es la historia de la paz de Colombia. Desataron la masacre y el genocidio en Colombia", añadió Petro. El primero fue un mercenario israelí que entrenó a paramilitares colombianos en los años 80.

"Algún día el ejército y el gobierno de Israel nos pedirá perdón por lo que hicieron sus hombres en nuestra tierra desatando el genocidio. Me abrazaré con ellos y ellas u lloraté (sic) por el homicidio de Auschwitz y de Gaza, y por el Auschwitz colombiano", cerró.

Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel las suspendemos. No apoyamos genocidios.



Al presidente de Colombia no se le insulta.



Convoco a América Laltina a una solidaridad real con Colombia. Y si no es capaz, será el desarrollo de la historia la que dirá la última… https://t.co/WpafrsWkC2