Ataque israelí mató a 40 palestinos en "zona humanitaria" de Gaza

El Ejército israelí atacó en la madrugada de este martes un campamento de tiendas de campaña, designado como "zona humanitaria" cercana a Jan Yunis, en el sur de Gaza, dejando al menos 40 muertos y más de 60 heridos, según reportes de funcionarios de la Franja controlada por Hamás, y recogidos por la prensa local.

Un vocero de la unidad de defensa civil de Hamás, citado por la agencia de noticias Shehab -vinculada al grupo islamista-, dijo que "familias enteras fueron tragadas bajo montañas de arena en el ataque", que dejó enormes agujeros en el suelo, aunque los rescatistas carecen del equipo para excavarlos.

En tanto, Israel justificó el ataque con aviones de combate aduciendo presencia de miembros de Hamás en la zona, una versión que el grupo islamista negó a través de su canales oficiales.

"Las acusaciones de la ocupación sobre la presencia de combatientes de la resistencia son una mentira descarada", afirmó Hamás en un comunicado difundido en Telegram.

No es la primera vez que Israel ataca la "zona humanitaria", que se encuentra junto a la costa en el sur de Gaza: en julio llevó a cabo uno de sus bombardeos más violentos contra este espacio, matando a 90 personas junto a las playas de Mawasi con el objetivo de acabar con Mohammed Deif, jefe del brazo armado de Hamás.

One of the craters caused by the bombs dropped by Israelis to commit the new Mawasi refugee camp massacre.



I haven’t seen such a massive crater since the occupation launched its genocidal war on Gaza.



This is unreal. Entire Palestinian families have been wiped out. pic.twitter.com/kPqTjp2vWr