Australia exigió a Israel "rendir cuentas" por muerte de humanitaria connacional en Gaza

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, dijo este martes que pidió a Israel "rendir cuentas" por la muerte de una trabajadora humanitaria australiana en un supuesto ataque israelí en Gaza, en el que perecieron también otros tres humanitarios extranjeros y un palestino.

El Ejecutivo de Camberra ya se ha contactado "directamente" con el gobierno israelí y con el embajador de ese país en Australia, Amir Maimon, para esclarecer este suceso "completamente inaceptable" y que va "más allá de cualquier circunstancia razonable", explicó Albanese a periodistas en la ciudad de Brisbane.

"Australia espera una total rendición de cuentas por la muerte de trabajadores humanitarios que es inaceptable", remarcó el mandatario al insistir que se trata de "una tragedia que nunca debió ocurrir".

Prime Minister Anthony Albanese demands accountability from Israel over death of Australian woman Zomi Frankcom, who was killed by an airstrike in Gaza.



