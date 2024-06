Biden cree que Netanyahu está estirando la guerra en Gaza para aferrarse al poder

El presidente estadounidense, Joe Biden, opinó en una entrevista publicada este martes por la revista Time que considera que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, está prolongando la guerra en Gaza por motivos políticos y para mantenerse en el poder al frente de una compleja coalición de gobierno.

"Existen todas las razones para que la gente saque esa conclusión", indicó a la pregunta de si cree que Netanyahu está prolongando el conflicto por razones de cálculo político personal.

No obstante, declinó confirmar si el primer ministro israelí es el gran obstáculo a un alto el fuego en la Franja de Gaza y un plan más amplio de estabilidad para la región que incluya a Arabia Saudí, según indican algunas fuentes dentro de la Administración estadounidense.

