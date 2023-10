Biden insta a Israel a no dejarse llevar por la ira

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó a Israel a no dejarse llevar por la ira después del ataque que perpetró el brazo armado de Hamás el 7 de octubre, y reafirmó su visión de que la solución de dos Estados es la vía más viable para el fin del conflicto palestino-israelí.

"He pedido al gobierno de Israel que no se deje llevar por la ira", dijo el mandatario en un discurso desde el Despacho Oval de la Casa Blanca este jueves, que fue transmitido en directo por las principales cadenas de televisión del país.

Biden comparó el momento que está viviendo Israel con el que experimentó su país después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, cuando muchos estadounidenses se sintieron indignados, y se cometieron "errores" en la respuesta que dio Estados Unidos al terrorismo.

"En momentos como estos, cuando el miedo y la sospecha, la ira y la rabia corren con fuerza, tenemos que trabajar más duro que nunca para aferrarnos a los valores que nos hacen quienes somos: una nación de libertad religiosa y libertad de expresión", emplazó.

Respecto a las consecuencias sociales del conflicto, afirmó que en los últimos días se han reavivado miedos del pasado: "A las familias judías les preocupa ser atacados en la escuela", mientras que se está viendo de nuevo "la islamofobia y la desconfianza que vimos después del 11 de septiembre".

El presidente recordó el asesinato la semana pasada en Chicago de un niño palestino de seis años, cuya madre resultó gravemente herida, a manos de su arrendatario, lo que la Fiscalía considera un crimen de odio.

"No podemos quedarnos de brazos cruzados y en silencio cuando esto sucede. Debemos denunciar sin equívocos el antisemitismo. También debemos denunciar, sin lugar a dudas, la islamofobia", remató.

En este contexto, adelantó que el viernes enviará al Congreso una solicitud presupuestaria "urgente" para financiar "las necesidades de seguridad nacional" de Estados Unidos, y apoyar a Israel y Ucrania.

El "liderazgo estadounidense", afirmó el mandatario, "es lo que mantiene unido al mundo", y "alejarse de Ucrania" o "darle la espalda a Israel" es "poner todo esto en riesgo" y "no vale la pena".

Según filtra la prensa de ese país, Biden pedirá, entre otras cantidades, 60.000 millones de dólares para la guerra en Ucrania, 14.000 millones de dólares para Israel y 14.000 millones de dólares para la frontera de Estados Unidos.

Happening Now: President Biden addresses the nation to discuss our response to Hamas’ terrorist attacks against Israel and Russia’s ongoing brutal war against Ukraine. https://t.co/C4TOpMmmPT