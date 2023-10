En El Diario de Cooperativa conversamos con Siván Gobrín, vicepresidenta y vocera de la Comunidad Chilena de Israel y residente en la ciudad de Kfar Saba, aproximadamente a 30 kilómetros de Tel Aviv, para conocer la delicada situación en territorio israelí tras la ofensiva de Hamás. "No han parado los ataques, están constantemente disparando. Si no fuera por la cúpula de hierro no sé qué pasaría, son 4.500 cohetes en tres días", analizó la connacional, que reveló también que los niños están sin clases, las personas con trabajo desde sus casas y la mayoría de los negocios -salvo supermercados y farmacias- cerrados.

