Desde el aire, Jordania arrojó ayuda médica a hospital de Gaza

La Fuerza Aérea de Jordania lanzó este lunes desde el aire ayuda médica urgente al hospital de campaña jordano de la Ciudad de Gaza, en el primer envío de asistencia humanitaria de este tipo al asediado enclave palestino, que solo ha recibido suministros a través del paso terrestre de Rafah fronterizo con Egipto.

"Nuestro intrépido personal de la Fuerza Aérea lanzó desde el aire a medianoche ayuda médica urgente al hospital de campaña jordano en Gaza. Este es nuestro deber de ayudar a nuestros hermanos y hermanas heridos en la guerra de Gaza", dijo en X el rey de Jordania, Abdalá II.

Our fearless air force personnel air-dropped at midnight urgent medical aid to the Jordanian field hospital in Gaza. This is our duty to aid our brothers and sisters injured in the war on Gaza. We will always be there for our Palestinian brethren