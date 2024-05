Ejército israelí permitirá a colonos entrar en zonas de Cisjordania prohibidas desde 2005

El Ejército israelí permitirá a los ciudadanos israelíes regresar a varias zonas del norte del territorio palestino ocupado de Cisjordania, a las cuales tenían prohibido el acceso desde que hace 19 años se implementó el plan de retirada de los asentamientos de esta zona y de la Franja de Gaza.

En concreto, la orden castrense, aprobada hoy por el ministro de Defensa, Yoav Gallant, deshace el bloqueo militar de tres de las cuatro áreas en las que hasta 2005 se ubicaban asentamientos considerados ilegales por el derecho internacional y que fueron demolidos entonces. La cuarta ya se había abierto en 2023.

"La ley para revertir la retirada conducirá a la creación de (nuevos) asentamientos y brindará seguridad a los residentes de la zona", dijo Gallant en un comunicado.

Por su parte, la ONG Peace Now, dedicada a monitorear la política de colonización israelí, denunció hoy en un comunicado que esos asentamientos serán "un lastre para la seguridad" y distanciarán a Israel de un "indispensable proceso diplomático".

La orden militar responde a una decisión de la Knéset (Parlamento israelí) del año pasado que revocó la ley que prohibía a los ciudadanos israelíes volver a las zonas desalojadas en 2005 de la Cisjordania ocupada.

This is the first step towards potentially establishing future settlements in these areas. Israelis are now allowed to visit and stay in these places, making it easier to establish a presence and outposts there.