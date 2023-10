Embajador de Israel: No se puede caracterizar a Chile de antisemita

El embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, abordó el momento que vive su país tras el ataque de Hamás -que dejó más de 700 fallecidos- y la respuesta chilena al conflicto, desmarcandose de críticas al Gobierno y descartando que en Chile exista un antisemitismo generalizado.

En entrevista publicada este lunes por El Mercurio, Artzyeli afirmó sobre este último punto que "el antisemitismo existe en diferentes países, niveles y profunidades. Tiene casi 2.000 años. Que exista en muchos países ha llevado al peor exterminio de un pueblo en la historia humana. Y vive hasta en países de Europa, que están luchando muy duro contra esto; en Alemania, en Polonia".

"En Chile existe, hay gente que seguro es antisemita, pero caracterizar a Chile entero, para nada, de ninguna manera", puntualizó el diplomatico, que al ser consultado sobre los altos miembros del Gobierno, respondió con un escueto "no sé, no sé, no sé".

En cuanto a la reacción de las autoridades nacionales a este conflicto, el embajador evitó entrar en cuestionamientos, pese a que el sábado ya mostró su molestia con una publicación del canciller Alberto van Klaveren, en la que afirmó que "el uso de la fuerza contra civiles nunca es aceptable, aún en el ejercicio de la legítima defensa", lo cual "vale por Hamás, la Jihad Islámica, el Estado de Israel y cualquier otro".

"Nunca en el pasado ni ahora queremos perjudicar o dañar a los palestinos inocentes, y la mayoría lo son. Cualquier palestino que no está involucrado con Hamas no es objetivo para nosotros. Queremos el bien de los palestinos, no tenemos nada en su contra", aseguró en diálogo con el medio antes citado.

Otro punto que marcó el fin de semana fue que el Presidente Gabriel Boric, a diferencias de algunos de sus pares en la región y en el mundo, no ocupó sus redes sociales para condenar el ataque: "No me corresponde ni pedir ni sugerir ni esperar nada", advirtió sobre esto Artzyeli.

"Se puede mencionar a Lula, de Brasil, y a Fernández, de Argentina. Puedo mencionar

al presidente Biden, al presidente de Francia, al primer ministro del Reino Unido, el

primer ministro de Suecia, el primer ministro de India, el presidente de Ucrania. Si

tú pasas por el mapa de todos los países democráticos, hay 64 países cuyos jefes de Estado han condenado de una forma inequívoca lo que ha ocurrido", profundizó.

Al ser consultado sobre si le hubiera gustado un mensaje del Presidente Boric, el embajador israelí indicó que "si piensa que lo que pasó es grave, en contra de todos los principios más básicos de la humanidad, si después de 670 asesinados, masacrados en casas... Cada chileno y chilena, y no me refiero al Presidente, y cada ciudadano del mundo tiene que tomar una decisión".

De todas maneras, aseguró que el comunicado de Cancillería respecto a este hecho es algo que "vi y agradecí", afirmando también que "cada país hace lo que ve que le corresponde a lo que pasó".

"FUE UN POGROMO"

El diplomático israelí reiteró también su repudio al ataque que sufrió el territorio israelí este sábado, advirtiendo que a Hamás "quizás lo único con lo que se puede comparar es con los nazis o Dash (Estado Islámico)... el salvajismo, la barbaridad, la brutalidad es de niveles no conocidos hacia niños, hacia bebés, hacia ancianos. No se puede imaginar, pero ocurrió".

"Para nosotros, lo ocurrido es mucho más que el de septiembre de 2001 o que Pearl Harbor...", profundizó la autoridad, que aseguró también que lo vivido en su país "es un shock".

"Hay tristeza profunda, luto, pero con resiliencia y determinación. Lo que ocurrió ayer (sábado) fue un pogromo, el peor en la historia de los 75 años del Estado de Israel. El pogromo viene de los cientos de años de los judíos en Europa: ataques judíos, sus casas, sus sinagogas; los asesinaron, torturaron y se llevaron sus bienes", analizó Artzyeli.

En esta línea, afirmó que "ahora tenemos la capacidad, el derecho y la obligación de defendernos", por lo que "actuaremos con una magnitud que corresponde a lo que ha ocurrido (...) Sugerimos a los palestinos que están allá en Gaza que se muden, que no se acerquen a los terroristas, porque los vamos a buscar y encontrar".

"Es una situación muy grave, pero no lo iniciamos, no lo provocamos, no lo quisimos. Pero una vez que Hamás declaró la guerra contra Israel y ha hecho lo que ha hecho. Tenemos el deber de actuar", cerró el embajador a El Mercurio.

En dos días de guerra, los muertos en Israel superan los 700 y más de 2.200 heridos, mientras que la Franja de Gaza registra al menos 493 muertos, entre ellos 91 niños, y 2.751 heridos, entre ellos 244 menores.