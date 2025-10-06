Síguenos:
Tópicos: Mundo | Medio Oriente | Conflicto Israel-Palestina

"First Light": La miniserie israelí que reabre heridas del 7 de octubre y divide a familiares

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La producción israelí captó una gran audiencia en su estreno, pero enfrenta duras críticas de cercanos a las víctimas.

El trabajo audiovisual busca retratar las historias de las víctimas del ataque de Hamás, generando un debate sobre la pertinencia del momento de su emisión y el uso de la tragedia.

 EFE (referencial)

El estreno de la miniserie coincide con el segundo aniversario de los ataques y se produce en medio de nuevas negociaciones para un alto el fuego y un intercambio de rehenes en Gaza.

La miniserie First Light (Primera Luz), emitida por la cadena israelí Keshet 12 e inspirada en los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023, se estrenó la noche del sábado en Israel con altos índices de audiencia y duras críticas por parte de algunos de los familiares de las víctimas.

La miniserie, protagonizada por algunas de las mayores estrellas del país, retrata de forma extremadamente realista las historias de algunas las víctimas de los ataques perpetrados por Hamás, en los que 1.200 personas murieron asesinadas y 251 fueron secuestradas a la franja.

"Cuatro segundos viendo la promoción de este horror fueron suficientes para que mi ritmo cardíaco subiera a 200", compartió en su cuenta de X Shahar Yoffe, cuyo hermano Yuval murió combatiendo a los atacantes del grupo islamista. "El trauma ni siquiera está cerca de empezar a procesarse aquí en la sociedad israelí", continuó.

Natalia Casarotti, madre de Keshet, una de las asesinadas en el festival de música Nova, también denunció en redes la serie, asegurando que hace un "uso cínico" de la tragedia.

Casarotti cuestionó también el fácil acceso de los medios a "materiales, vídeos y documentos que nosotros, las familias, llevamos dos años pidiendo".

Reacciones divididas entre los familiares

Otros familiares de lo asesinados y secuestrados se han pronunciado en defensa de la producción, reivindicando la necesidad de "dar a conocer las historias" de las víctimas.

"Porque, ¿qué podemos hacer cuando el mundo está en nuestra contra y en nuestro propio país hemos empezado a olvidarlo?" sentenció Haviva Mann, hermana del paramédico Amit, asesinado en el kibbutz Beerí, en respuesta a las declaraciones de Yofee.

Contexto del conflicto y propuesta de Paz

Los ataques del 7 de octubre, de los que mañana martes se cumplen dos años, supusieron para Israel el mayor desastre de seguridad de su historia. Ese día, unos 3.800 milicianos de Hamás y otros grupos armados gazatíes se infiltraron en el país masacrando las comunidades fronterizas con la Franja y tomando rehenes vivos y muertos.

En Gaza, 48 rehenes siguen cautivos en manos de las milicias locales, de los cuales Israel estima solo 20 siguen con vida.

El estreno de First Light se produjo a las puertas de las negociaciones indirectas entre Israel y el grupo islamista Hamás en Egipto a fin de abordar la propuesta de Estados Unidos para la paz en Gaza.

La propuesta de Trump, de 20 puntos, contempla en una primera fase un intercambio del total de los 48 rehenes por prisioneros palestinos, tras lo cual habrá un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza.

