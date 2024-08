Gaza: Guagua de 10 meses quedó paralizada por la polio

Un bebé de 10 meses contagiado con polio en la Franja de Gaza, el primer caso en 25 años, tiene ya su cuerpo paralizado y su vida está el peligro, informó la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA).

"Es una noticia muy triste. La polio no distinguirá entre niños palestinos e israelíes", afirmó en X el secretario general de UNRWA, Philippe Lazzarini, sobre la rápida propagación de la enfermedad ante la falta de higiene y saneamiento en el enclave.

El jefe de UNRWA pidió una pausa humanitaria en los combates para poder vacunar a todos los menores de 10 años de Gaza. "Retrasar una pausa humanitaria aumentará el riesgo de propagación entre los niños", avisó.

Lazzarini indicó que no basta con llevar las vacunas a Gaza y proteger la cadena de frío; sino que deben llegar a todos los niños y que para que los equipos médicos de UNRWA puedan distribuirlas son necesarias condiciones de seguridad.

Very sad. @WHO confirms that a 10-month-old baby in #Gaza is now paralysed due to #Polio. The first case in more than 25 years.



Polio will not make the distinction between Palestinian & Israeli children.

Delaying a humanitarian pause will increase the risk of spread among…