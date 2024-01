Gobierno de Gaza acusa a Israel de exhumar 1.100 tumbas y robar 150 cuerpos

El Ejército de Israel exhumó unas 1.100 tumbas en un cementerio de Gaza y robó 150 cuerpos que habían sido enterrados recientemente, denunció este sábado el Gobierno de la Franja palestina.

Las autoridades gazatíes, controladas por el grupo islamista Hamás, aseguraron en un comunicado que la exhumación se produjo en el barrio Tuffah de la ciudad de Gaza, donde maquinaria israelí "arrasó" el cementerio "insultando" la dignidad de los fallecidos.

Los cuerpos fueron llevados a un "destino desconocido, lo que nuevamente levanta sospechas" sobre el robo de órganos, advirtió el comunicado.

"Condenamos en los términos más enérgicos este crimen atroz que demuestra la brutalidad de la ocupación inmoral" israelí en Gaza, subrayó el Gobierno del enclave costero.

A la vez que lamentó "las posiciones silenciosas de las organizaciones internacionales que trabajan en la Franja ante crímenes tan terribles cometidos por el Ejército" de Israel.

Por su parte, el director de la organización de defensa de derechos humanos Euro-Med Monitor, Rami Abdu, publicó en la red social X que excavadoras israelíes destruyeron "sin piedad" el cementerio, donde muchos cuerpos, entre ellos del de una prima suya, quedaron dispersos fuera de las tumbas, en una "falta de respeto hacia los fallecidos".

Israeli bulldozers ruthlessly dig and destroyed al-Batish Cemetery, meant for emergencies. Bodies, including my cousin's, buried recently, are now scattered. It's devastating not being able to locate my cousin and friends. The disrespect for the deceased is beyond comprehension. pic.twitter.com/d4p1lJgSyb