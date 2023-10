Hamás anunció la liberación de dos rehenes

El portavoz de las Brigadas Al Qasam, Abu Obeida, anunció este viernes la liberación de dos rehenes estadounidenses por "razones humanitarias", tras la mediación de Qatar.

Abu Obeida, cuyo grupo es el brazo armado de Hamás, dijo en su cuenta de Telegram que ambas secuestradas son madre e hija y afirmó que han adoptado este gesto para "demostrar al pueblo estadounidense y al mundo que las afirmaciones hechas por (el presidente de EE.UU. Joe) Biden y su Administración fascista son falsas e infundadas".

Por el momento, las autoridades israelíes no han confirmado oficialmente la liberación de las dos secuestradas, a las que las Brigadas Al Qasam no identificó. No obstante, una fuente de Hamás dijo a EFE que las rehenes son Judith y Natalie Raanan, de Evanston, en las afueras de Chicago (EE.UU.)

Explicó que se han coordinado con el Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC, por sus siglas en inglés) para la entrega de las dos rehenes al organismo y que se han asegurado de que ambas han llegado a suelo israelí.

"Por nuestra parte, es un paso humanitario claro para demostrar que nuestro conflicto es solo con Israel", apuntó.

El anuncio se produce dos días después de que Biden visitara Israel para demostrar el apoyo "inquebrantable" de su país y defender el derecho de los israelíes a defenderse.

Además, comparó a Hamás con el grupo terrorista Estado Islámico (EI) y aseguró que las "atrocidades" que ha cometido la organización palestina hacen que el "dáesh" parezca más racional.

Biden también respaldó la tesis de Israel sobre la explosión el martes en un hospital de Gaza, que apunta a un cohete fallido de la Yihad Islámica como la causa.

Se desconoce el número exacto de rehenes con pasaporte estadounidense en manos de los islamistas en Gaza. Actualmente hay 13 estadounidenses desaparecidos y una treinta de muertos tras el ataque sorpresa de Hamás del pasado 7 de octubre contra Israel, que dejó más de 1.400 muertos en suelo israelí.

El grupo palestino secuestró, además, a 250 rehenes -200 que dice que están en sus manos y 50 en poder de otras milicias palestinas-, aunque el Ejército israelí ha rebajado ese número a 203.