Hospitales de Gaza están al borde del colapso

Rodeados de escombros y destrucción, los hospitales de la Franja de Gaza están al borde del colapso, en medio de un corte eléctrico general que se suma a la escasez de insumos y personal médicos, comprometiendo la atención de los más de 5.000 heridos en el enclave palestino, que vive el quinto día de guerra entre Hamás e Israel.

"Nuestra capacidad está al límite y sólo podemos intentar mantener las vidas de los heridos", dijo a EFE el doctor Medhat Abás, vocero del Complejo Médico Al Shifa, el hospital más grande de la ciudad de Gaza.

🚨Gaza hospitals are struggling to cope with the influx of casualties. @WHOoPt has delivered trauma & surgical supplies to treat 500 severely injured people. More supplies are urgently needed. @WHO calls for a humanitarian corridor to maintain provision of essential health care. pic.twitter.com/OGchHXlvrU

Desde el ataque sorpresivo perpetrado por Hamás en Israel, el Ejército de ese país ha desplegado incesantes bombardeos sobre 2.687 objetivos, muchos de ellos estructuras milicianas, pero también viviendas, mezquitas y otras instalaciones civiles.

En cinco días, la guerra ha dejado más de 1.200 muertos y 3.000 heridos en Israel, mientras que los bombardeos israelíes en Gaza han dejado ya 1.055 muertos y al menos 5.184 heridos.

A estas cifras se suman al menos 1.000 palestinos muertos en territorio israelí en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad tras infiltrarse desde la Franja, según las últimas estimaciones del Ejército.

Los proyectiles israelíes han dañado gravemente los aparatos que suministraban electricidad desde Israel, afectando las redes en numerosas provincias. Además, varias ambulancias han quedado inservibles y personal médico ha muerto por los ataques.

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ordenó el domingo un "cerco total", sin suministro de combustible, comida, electricidad, medicinas ni ayuda humanitaria, a la Franja de Gaza, que depende de Israel para abastecerse, pues está aislada y bloqueada por aire, tierra y mar por el Estado judío y Egipto desde 2007, cuando Hamás tomó el poder.

"Nos enfrentamos a una grave escasez de energía, suministros y recursos humanos", enfatizó el doctor Abás, al asegurar que el combustible que queda en los generadores de los hospitales "no durará más de cuatro días".

La compañía eléctrica del enclave cortó el suministro de electricidad este miércoles, pues la única planta de la Franja se ha quedado sin combustible, y el restante suma 300.000 litros, que cubren apenas 10 horas de luz, aunque este permanece en reserva hasta que Israel acepte que Egipto mande combustible por el paso de Rafah.

9 of our @UN staffers have been killed in airstrikes in📍#GazaStrip since Saturday.



“The protection of civilians is paramount, including in times of conflict. They should be protected in accordance with the laws of war.” @JulietteTouma @AP https://t.co/Bt87Djf4GM pic.twitter.com/Vxy170Y3pH