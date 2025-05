Israel mató a dos miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja en Gaza

Israel mató a dos trabajadores del Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC, en inglés) en Jan Yunis, sur de Gaza, denunció este domingo esta organización humanitaria, pidiendo protección para la población civil.

"Estamos desconsolados por la muerte de dos de nuestros queridos colegas, Ibrahim Eid y Ahmad Abu Hilal, quienes fueron asesinados en un ataque a su casa en Jan Younis el 24 de mayo de 2025", denunció la ONG en un comunicado.

"Su asesinato pone de manifiesto el intolerable número de muertes civiles en Gaza. El ICRC reitera su llamado urgente al alto al fuego y al respeto y a la protección de los civiles, incluido el personal médico, de socorro humanitario y de defensa civil", añade el texto.

📍 Gaza | We are devastated by the death of two dear colleagues, Ibrahim Eid and Ahmad Abu Hilal.



Today, once again, we reiterate our urgent call for the respect and protection of civilians in Gaza.



Our profound condolences go out to their family, friends, and colleagues. pic.twitter.com/QOXOOK12wL