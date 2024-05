Israel recuperó cuerpos de tres rehenes en Gaza

El Ejército israelí confirmó este viernes haber recuperado los cuerpos de tres rehenes, que permanecían retenidos en la Franja de Gaza, entre ellos el de la joven influencer alemana-israelí Shani Louk, de 23 años, cuya muerte había sido confirmada a finales de octubre.

Los otros dos muertos son Amit Buskila, de 28 años, e Itzhak Gelerenter, de 57 años, ambos secuestrados y ya sin vida, según el Ejército israelí, y que asistían el 7 de octubre al festival Nova, donde alrededor de 360 personas fueron asesinadas y 40 apresadas a manos del grupo islamista.

"Según información de inteligencia verificada, Yitzhak Gelernter, Shani Louk y Amit Buskila fueron asesinados durante la masacre del 7 de octubre en la intersección de Mefalsim y sus cuerpos fueron secuestrados en Gaza", dijo hoy en un videomensaje el portavoz castrense, Daniel Hagari.

Anoche, los tres cuerpos fueron recuperados en Rafah (sur), durante una operación militar conjunta del Ejército y el servicio de Inteligencia interior (Shin Bet) basada en información obtenida durante interrogatorios.

