Israel reitera denuncias sobre bebés decapitados y calcinados por Hamás

Israel reafirmó este jueves sus denuncias sobre la decapitación de bebés y la calcinación y asesinato de niños durante el ataque "horripilante y monstruoso" lanzado el sábado desde Gaza por el grupo islamista Hamás, que hizo estallar la guerra en la región.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, difundió en sus redes sociales fotografías de guaguas calcinadas a manos de Hamás, y el coronel Golán Vach, jefe de la Unidad Nacional de Rescate en el Comando del Frente Interno del Ejército, aseguró que él mismo encontró a "un bebé con la cabeza cortada" entre las más de 100 personas asesinadas en el kibutz Beeri, al lado de la Franja.

"No creo que un bebé con la cabeza cortada sea un accidente; un misil no hace esto", dijo Vach, y aseguró que otros miembros de su equipo hallaron a más niños decapitados, aunque no entregó cifras concretas.

"Terrorismo significa que una persona entra en casa de gente inocente, matan a la madre y le cortan la cabeza al bebé"; una escena que se encontró su unidad estos días, dijo el alto oficial.

FETO APUÑALADO Y MADRE BALEADA

A la vez, un miembro de los equipos de emergencia ZAKA, que se encargan de la recuperación de cadáveres, dijo a la agencia EFE que "no tiene números, pero que hay muchos casos" de niños muertos en lugares como kibutz Beeri, la comunidad israelí donde hubo la mayor masacre de civiles estos días.

"Yo mismo tomé cuerpos de bebés de un mes, dos meses, de niños quemados, de niños que cuando los tomé de las manos aún estaban ardiendo".

Señaló que también conocía casos de "personas que fueron torturadas, violadas y quemadas vivas".

El jefe de ZAKA en el área sur de Israel, Yossi Landau, contó que halló "una señora embarazada en el suelo" de su casa, con "el estómago totalmente abierto, un feto conectado al cordón umbilical, apuñalado con un cuchillo, y la madre con un disparo en la cabeza".

"COMO EL ESTADO ISLÁMICO"

La ofensiva de Hamás, que incluyó una incursión terrestre en zonas israelíes al lado de Gaza, dejó más de 1.300 fallecidos en Israel. En una publicación en la red social X (Twitter) con imágenes explícitas, la oficina de Netanyahu mostró fotografías del cuerpo de un bebé ensangrentado, así como otras dos imágenes con varios cuerpos de bebés calcinados.

Son "fotografías horripilantes de bebés asesinados y quemados por los monstruos de Hamás", un grupo que "es inhumano" y "como el Estado Islámico", señala el posteo, que indica que estas imágenes fueron mostradas por Netanyahu al secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken.

Previamente, la Casa Blanca salió a rectificar las declaraciones del miércoles de Joe Biden, quien dijo haber visto fotos de milicianos de Hamas "decapitando a niños". Washington aseguró que ni el mandatario ni funcionarios estadounidenses habían visto dichas imágenes, y que tales declaraciones se basaron en las afirmaciones públicas del Gobierno israelí, pero no habían sido confirmadas "de manera independiente".

Hamás, en tanto, negó haber "matado niños, decapitado y atacado a civiles" durante su ataque a Israel, y rechazó las "acusaciones inventadas y propagadas por medios de comunicación occidentales que adoptan la narrativa sionista".