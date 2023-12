Israel retiró a su equipo de negociación en Qatar tras estancarse el diálogo con Hamás

El gobierno de Israel ordenó la retirada de la delegación de inteligencia que envió a Qatar para negociar -a través de la mediación de autoridades cataríes, egipcias y estadounidenses- pactos y treguas con el grupo islamista Hamás, al considerar que las conversaciones alcanzaron un punto muerto.

"Debido al estancamiento en las negociaciones, y siguiendo instrucciones del primer ministro, Benjamín Netanyahu, el jefe del Mossad, David Barnea, ordenó al equipo negociador en Doha que regrese a Israel", indica un comunicado de la oficina del jefe de gobierno, emitido en nombre de la agencia de inteligencia.

"La organización terrorista Hamás no cumplió su parte del acuerdo, que incluía la liberación de todos los niños y mujeres, con base en una lista entregada a Hamás y aprobada" por ese grupo, añadió.

Israel y Hamás rompieron la mañana del viernes una tregua negociada por Qatar, Egipto y Estados Unidos, que incluyó la liberación de 105 rehenes secuestrados por el grupo islamista (81 israelíes y 24 extranjeros) a cambio de 240 palestinos prisioneros en cárceles israelíes, todos mujeres y menores.

Esta tregua, que duró del 24 al 30 de noviembre, supuso una pausa en los combates de la guerra que estalló el 7 de octubre y permitió la entrada de ayuda humanitaria a la devastada Franja de Gaza.

Hamas has violated ceasefires again, again, and again.



“Ceasefire” might mean one thing to us, but it means something very different to Hamas.



We 𝐦𝐮𝐬𝐭 and 𝐰𝐢𝐥𝐥 continue to dismantle Hamas. pic.twitter.com/WsawRh7Idx