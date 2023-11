El comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, afirmó que la magnitud de la tragedia en Gaza no tiene precedentes, tras realizar su primera visita al enclave desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás, el 7 de octubre. "Me impactó que cada persona allá pedía agua, pedía comida. Prácticamente cada uno de los niños que vimos trataba de expresarnos que necesitaba comer, que necesitaban tomar agua. Nunca, nunca he visto algo similar en Gaza, ni cuando visité la zona antes tras otro conflicto", dijo el diplomático suizo en declaraciones a la prensa, tras acceder al enclave a través del paso de Rafah con Egipto, en la que es la visita de un cargo internacional de más alto rango en la Franja. Escucha su relato en el comentario internacional de la periodista Paula Molina en El Diario de Cooperativa.

