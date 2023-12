ONU denunció que 62 personas murieron en ataques cerca del hospital Shifa

Al menos 62 personas fallecieron los días 17 y 18 de diciembre en los intensos ataques contra el hospital Al Shifa, el principal de Gaza, y sus inmediaciones, indicó Naciones Unidas, que debido a los cortes de electricidad en la franja no pudo publicar su informe diario el lunes.

Uno de los ataques contra Al Shifa dejó 31 muertos el domingo 17, otros cinco en la mañana del día siguiente (cuando las hostilidades se concentraron en la entrada del edificio y los quirófanos), y poco más tarde un tercer ataque dejó al menos 26 fallecidos en una zona cercana de alojamiento de desplazados internos.

Durante los dos últimos días de hostilidades, en los que se produjo el quinto corte de electricidad en Gaza dejando prácticamente incomunicada la Franja, los bombardeos y enfrentamientos según la ONU se concentraron en Jabalia (norte), Ciudad de Gaza (centro) y Jan Yunis (sur).

En Jabalia el domingo al menos 55 palestinos murieron, incluidos 15 niños, y otros 100 están desaparecidos entre los escombros en el ataque a un complejo residencial, y otro ataque ese día en una escuela de Jan Yunis causó la muerte de al menos 14 personas y diez heridos, según señaló el informe diario de Naciones Unidas.

