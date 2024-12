ONU: Gaza tiene el mayor número de niños amputados per capita

El jefe de la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, denunció este martes, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que Gaza es el lugar del mundo con mayor número de niños amputados por habitante.

"Ahora, Gaza tiene el mayor número de niños amputados per capita en el mundo, muchos de los cuales han perdido extremidades y se someten a cirugías sin siquiera anestesia", señaló Lazzarini en un comunicado.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que una de cuatro personas heridas durante la guerra en Gaza sufrió lesiones y necesitará servicios de rehabilitación, entre ellos, amputaciones y lesiones de médula espinal.

"La guerra -que comenzó en octubre de 2023- también ha causado una epidemia de lesiones traumáticas sin servicios de rehabilitación disponibles", agregó Lazzarini.

Previo a la guerra, destacó el jefe de UNRWA, una de cada cinco familias encuestadas en Gaza, tenía al menos una persona con discapacidad, "casi la mitad de ellos incluían a un niño".

