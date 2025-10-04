Miles de personas marcharon este sábado en Roma al grito de "Palestina libre" y en apoyo a la Global Sumud Flotilla, en una multitudinaria manifestación con personas de todo el país que estuvo seguida por un fuerte dispositivo de seguridad.

"Somos un millón de personas. Roma está bloqueada", proclamaron por megafonía los organizadores de la protesta. Las autoridades no han ofrecido datos pero reconocen que la marcha ha sido enorme.

La manifestación, en una apacible jornada de sol en la capital italiana, comenzó en la explanada de Pirámide para después cruzar la ciudad desfilando cerca del Circo Máximo y el Coliseo hasta llegar a la gran plaza de San Juan de Letrán.

"Somos todos palestinos", "Vergüenza", "Palestina libre", "Somos todos antisionistas", "Stop complicidad" o "Ahora y siempre resistencia" fueron algunos de los lemas coreados por la muchedumbre.

Otro grupo de personas llevó una pancarta en la que se leía "7 de Octubre Día de la Resistencia Palestina", en referencia al ataque de Hamás que desencadenó la guerra, según muestran los medios locales.

La iniciativa es seguida con gran atención por las autoridades romanas, que han desplegado numerosos agentes en la zona, así como antidisturbios por el temor de que puedan producirse choques.

