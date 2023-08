Oso escapa de la bodega de un avión y retrasa vuelo en Dubai

Un vuelo con destino a Dubai tuvo que ser retrasado durante varias horas, luego que un oso bebé se escapó de su jaula ubicada en la bodega de carga del avión.

En un video que circula en redes sociales se puede ver al depredador caminando tranquilamente por el compartimiento de carga de la aeronave, mientras un hombre lo acaricia en la cabeza.

La aerolínea Iraqi Airways emitió un comunicado en el que aseguraron que la fuga del animal ocurrió "por razones fuera del control de la compañía", ya que siguieron todos los procedimientos y estándares aprobados por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo para su transporte.

Posteriormente, la tripulación del avión se coordinó con un equipo especializado para sedar al animal y sacarlo del avión a salvo.

Si bien, desde la aerolínea no dieron a conocer el motivo del transporte del oso, ni información sobre su bienestar, tener animales depredadores como mascotas es una costumbre que se ha popularizado entre la elite local en el último tiempo, lo cual ha desencadenado una serie de acciones por parte de las autoridades para proteger a los animales salvajes.

Iraq's Prime Minister orders investigation into how a bear escaped from a crate in the cargo hold of an Iraqi Airways 737 at Dubai International Airport. pic.twitter.com/yoS4OWjsD5