Chileno en Israel: "Irán está apuntando a población civil, a barrios residenciales"

Gabriel Colodro, chileno residente en la ciudad de Tel Aviv, relató este viernes a Cooperativa cómo se ha vivido, desde la pasada jornada, el "ataque preventivo" de Israel contra Irán, y la fuerte réplica de las últimas horas.

"Ha sido una jornada muy, muy difícil acá en Israel. Comenzó a las 03:00 de la mañana con el ataque preventivo que realizó Israel. El Estado hizo sonar las sirenas antiaéreas en todo el país para comenzar una alerta general a los ciudadanos sabiendo que, obviamente, iba a haber una respuesta por parte de Irán, que se concretó en una primera fase en horas de la mañana, con el lanzamiento de 100 drones", relató Colodro a Lo que Queda del Día.

"Posteriormente, durante horas de la tarde (local), lanzaron las primeras olas de misiles hipersónicos, que son misiles balísticos... (Esto) es una situación muy diferente a lo que ha vivido Israel en estos últimos 20 meses con la guerra en Gaza y los ataques de Hizbolá desde el norte de Israel: estamos hablando de misiles de alta peligrosidad, que cargan toneladas de explosivos y generan un daño importantísimo", enfatizó Colodro, expresidente de la Comunidad Chilena de Israel.

Reportero político y diplomático para The Media Line, explicó que si bien la sociedad judía "está muy educada" respecto a situaciones de riesgo, debido a la experiencia de "décadas de conflicto, (...) la intensidad es lo que marca la diferencia en este caso".

"Es imposible detener cada uno de los misiles"

Al menos durante esta jornada, "los ataques son masivos: estamos hablando de cientos y cientos de misiles balísticos", enfatizó.

"Las construcciones en Israel de los últimos 30 o 40 años poseen, por ley, una habitación segura dentro de cada casa o departamento. Los más antiguos tienen o un búnker subterráneo bajo el edificio, o uno compartido en una cuadra, por dar un ejemplo", contó.

Pese a todo aquello, la magnitud del ataque iraní "ha generado una sensación muy distinta (de temor) en la población, porque ninguno de los sistemas antisimisiles (es infalible)".

Comenzó el ataque iraní, múltiples explosiones en el centro de Israel, mi edificio se movió entero. pic.twitter.com/6bzRnJxT7R — Gabriel Colodro (@Gabrielcolodro) June 13, 2025

"La Cúpula de Hierro se usa generalmente para (ataques de) corto alcance, y aquí estamos hablando de misiles balísticos que viajan por sobre la atmósfera, entonces, son otros los sistemas, y si bien ha habido muchas intercepciones, es prácticamente imposible detener cada uno de los misiles. Eso ha generado la muerte de una mujer y varias decenas de heridos en las tres olas de misiles que hemos recibido en las últimas cinco o seis horas", detalló Colodro.

"Hay un margen de tiempo desde que se detecta un misil balístico que viene desde Irán: estamos hablando de 1.500 kilómetros de distancia, son aproximadamente entre 12 y 13 minutos desde que el misil sale de territorio iraní hasta que llega a territorio israelí, si es que no es interceptado en el camino... Hay que recordar que son varias las fuerzas conjuntas que están intentando interceptar estos misiles antes de que entren a territorio israelí, y es de interés de la región (que así sea)", sostuvo.

"Jordania, por ejemplo, aportando con sus sistemas antiaéreos y con su Fuerza Aérea a detener esto, porque un misil que no alcanza a llegar y que tiene alguna (eventual) deficiencia técnica, que falla y cae en territorio jordano, es un peligro para los ciudadanos jordanos... Entendamos que los ataques son hacia Israel, pero tienen que pasar por sobre distintos países para llegar acá", explicó.

"Una mujer murió a 200 metros de mi casa"

"Una persona murió producto de los ataques, justamente acá a 200 metros de donde estoy yo en este momento. El misil que cayó acá en mi barrio, por decirlo así, generó una onda expansiva que dañó edificios a 200 metros a la redonda. Es impresionante realmente. Incluso mi departamento fue dañado y yo estoy a dos cuadras de donde cayó el misil", relató.

Iran ataca barrios civiles en Israel con misiles balisticos. — Gabriel Colodro (@Gabrielcolodro) June 13, 2025

"Yo soy reportero, estoy con mi familia, en mi casa, y esto pasó a 200 metros de mi casa. Por ende, fui a cubrir la situación, y ahí me enteré de parte de la policía y las fuerzas de rescate -que siguen buscando gente entre los escombros- de que una de las víctimas había fallecido. Y hay una veintena más de heridos que todavía están siendo tratados en los hospitales de Israel, solamente de este impacto. También hay heridos en distintas partes del país", indicó.

El periodista chileno planteó que "hay una diferencia importante entre lo que es la respuesta iraní y el ataque preventivo que realizó Israel", pues "Irán está apuntando a lugares de población civil, a barrios residenciales. Y el efecto que está teniendo es no contra bases militares, sino que contra población civil".

Incertidumbre sobre el futuro y críticas a Boric

Consultado sobre las perspectivas del conflicto, señaló que en Tel Aviv se comenta que "esto puede durar incluso días de ataques y contraataques. Esperamos que no, obviamente. Pero nos informamos porque el sistema del Ejército israelí, el Comando de Información al Público está constantemente dando instrucciones".

En este contexto, "se mantienen advertencias durante todo el día de estar cerca de los refugios, y se anuncia cuándo hay que entrar", señaló el profesional, que también enfatizó que "Israel es el país de Medio Oriente y África, juntos, que tiene la mayor comunidad chilena residente: estamos hablando de sobre 10 mil compatriotas repartidos por todo el país"

Por ahora "no hay ninguna información sobre algún tipo de evacuación, como se hizo al principio de la guerra, en octubre del 2023".

De momento, además, "el espacio aéreo está completamente cerrado, no hay forma de salir hoy día", pero, de todos modos, "la decisión del Gobierno del Presidente Boric de haber retirado los agregados militares" eleva adicionalmente la incertidumbre de la comunidad local.

Debido a esto, "la información que se recibe no es igual a la que se recibía antes, cuando estaban ellos y tenían una comunicación directa con las fuerzas de defensa de Israel y se pudieron coordinar, por ejemplo, los vuelos de la Fuerza Aérea para repatriar a chilenos. En este caso, al haber el Presidente Boric retirado los agregados militares, no hay esta comunicación, no existe hoy día. Complica mucho más ese tipo de procesos, y ahora vemos el primer efecto de eso, que es lo que lo que estamos viviendo ahora los ciudadanos chilenos residentes en Israel".

"Y no solamente que no hay agregados militares, sino que desde el mes de noviembre tampoco hay embajador de Chile en Israel; una situación bastante compleja, porque si bien se llamó a consulta, luego el Presidente decidió redestinar al embajador y dejó el cupo vacante, que no ha sido llenado. Por ende, la comunicación con el objetivo de ayudar a los conciudadanos residentes en Israel está cortada".