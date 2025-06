Israel dice que su ataque a Irán se dirigió contra objetivos militares y nucleares

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que la operación lanzada en las últimas horas en contra de Irán busca "contrarrestar la amenaza a la supervivencia" de su país, y que "continuará durante los días que sean necesarios para eliminarla".

En un video publicado tras el anuncio del bombardeo, Netanyahu afirmó: "Atacamos el núcleo del programa de armamento nuclear de Irán. Atacamos la principal instalación de enriquecimiento de Irán en Natanz. Atacamos a los principales científicos nucleares de Irán, que trabajaban en la bomba iraní. También atacamos el núcleo del programa de misiles balísticos de Irán".

En el mensaje, el primer ministro indicó que la operación fue bautizada como "El león que se alza", y responde a las llamadas "a la destrucción de Israel" que han hecho durante décadas los "tiranos de Teherán".

"Respaldaron su retórica genocida con un programa para desarrollar armas nucleares nunca visto en los últimos años. Irán ha producido suficiente uranio altamente enriquecido para nueve bombas atómicas", sostuvo.

Y añadió que, en los últimos meses, el país persa tomó medidas inéditas "para convertir este uranio enriquecido en armamento".

"Si no se detiene, Irán podría producir un arma nuclear en muy poco tiempo. Podría tardar un año. Podría tardar unos meses, incluso menos de un año", indicó.

"Esto representa un peligro claro y presente para la propia supervivencia de Israel. Hace 80 años, el pueblo judío fue víctima de un Holocausto perpetrado por el régimen nazi. Hoy, el Estado judío se niega a ser víctima de un holocausto nuclear perpetrado por el régimen iraní", advirtió.

En su mensaje, de unos siete minutos, Netanyahu indicó que Israel "respalda sus palabras con hechos" con este ataque, y recordó que Irán disparó el año pasado "300 misiles balísticos contra Israel", y que pronto "esos misiles podrían acarrear un daño nuclear que amenace la vida" de millones de personas.

"Irán se está preparando para producir decenas de miles de esos misiles balísticos en tres años; una amenaza intolerable", continuó.

Según el primer ministro, al defenderse, Israel también defiende a sus vecinos árabes: "Ellos también han sufrido la campaña de caos y masacre de Irán", afirmó.

También enfatizó que ahora el "pueblo valiente de Irán" tiene un "futuro mejor".

"Nuestra lucha es contra la brutal dictadura que los ha oprimido durante 46 años. Creo que el día de su liberación está cerca; cuando eso suceda, la gran amistad entre nuestros dos antiguos pueblos florecerá", les dijo a los israelíes.

En el video, Netanyahu agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su liderazgo contra el programa nuclear de Irán. Hasta ahora, la Administración Trump ha asegurado que el ataque a Irán fue "unilateral".

"Hoy, nuestros fuertes y valientes soldados y nuestro pueblo nos unimos para defendernos de quienes buscan nuestra destrucción, y al defendernos, defendemos a muchos otros y hacemos retroceder la tiranía asesina", concluyó.

En otro mensaje en video, en la misma línea, el Ejército de Israel dijo que el ataque de las últimas horas estuvo dirigido contra "decenas de objetivos" nucleares y militares.

La Fuerza de la Defensa israelí aseguró haber seguido las directrices del Gobierno de Benjamín Netanyahu al bombardear "decenas de objetivos" relacionados con el programa nuclear de Irán.

Se trata de una operación "ofensiva, preventiva, precisa y combinada, basada en inteligencia de alta calidad".

Una vez ejecutada ésta, sonaron las alarmas antiaéreas a lo largo de todo Israel con el objetivo de despertar a la población y prepararla para un posible ataque iraní en represalia que "podría ser inminente".

Statement by the Israel Defense Force about tonight’s strikes against Iran:



“A short while ago, following the directive of the political echelon, the IDF launched a preemptive, precise, combined offensive based on high-quality intelligence to strike Iran's nuclear program, and… pic.twitter.com/hRWBdL5ekS