Misil lanzado desde Yemen tocó suelo en Tel Aviv

Un misil lanzado desde Yemen impactó en el centro de Israel, en Tel Aviv, la madrugada de este sábado, informó el Ejército de Israel (IDF).

🚨Sirens sounding across central Israel due to a missile fired from Yemen🚨 pic.twitter.com/FdEs6PwYFX

"Se identificó un proyectil lanzado desde Yemen y se hicieron intentos infructuosos de interceptarlo. Se identificó un proyectil caído en la zona", indicó el IDF en un mensaje distribuído por Telegram.

Las autoridades aún no han cifrado muertos o heridos de forma oficial, pero medios locales indican reportes paramédicos de "varias personas levemente heridas".

A Houthi Ballistic Missile appears to have struck Tel Aviv, with Emergency Services responding to a Fire within the City. pic.twitter.com/Od8ZmjB32W