Netanyahu: "Atacamos el núcleo del programa nuclear de Irán"

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que la operación lanzada en las últimas horas en contra de Irán busca "contrarrestar la amenaza a la supervivencia" de su país, y que "continuará durante los días que sean necesarios para eliminarla".

En un video publicado tras el anuncio del bombardeo, Netanyahu afirmó: "Atacamos el núcleo del programa de armamento nuclear de Irán. Atacamos la principal instalación de enriquecimiento de Irán en Natanz. Atacamos a los principales científicos nucleares de Irán, que trabajaban en la bomba iraní. También atacamos el núcleo del programa de misiles balísticos de Irán".

En el mensaje, el primer ministro indicó que la operación fue bautizada como "El león que se alza", y responde a las llamadas "a la destrucción de Israel" que han hecho durante décadas los "tiranos de Teherán".

"Respaldaron su retórica genocida con un programa para desarrollar armas nucleares nunca visto en los últimos años. Irán ha producido suficiente uranio altamente enriquecido para nueve bombas atómicas", sostuvo.

Y añadió que, en los últimos meses, el país persa tomó medidas inéditas "para convertir este uranio enriquecido en armamento".

"Si no se detiene, Irán podría producir un arma nuclear en muy poco tiempo. Podría tardar un año. Podría tardar unos meses, incluso menos de un año", indicó.

"Esto representa un peligro claro y presente para la propia supervivencia de Israel. Hace 80 años, el pueblo judío fue víctima de un Holocausto perpetrado por el régimen nazi. Hoy, el Estado judío se niega a ser víctima de un holocausto nuclear perpetrado por el régimen iraní", advirtió.

Moments ago, Israel launched Operation “Rising Lion”, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival.



This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat.



——



Statement by Prime Minister Benjamin Netanyahu: pic.twitter.com/XgUTy90g1S