Paraguay moverá su embajada en Israel a Jerusalén

El nuevo presidente paraguayo, Santiago Peña, anunció este martes en su cuenta de X (antes Twitter) que la embajada de su país en Israel se traslada de nuevo a Jerusalén, tras una entrevista en Nueva York con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en paralelo a su participación en la Asamblea General de la ONU.

La decisión de Paraguay fue de inmediato saludada por Netanyahu, que en su propia cuenta de X dio las gracias y anunció que Israel reabre su embajada en Asunción.

Productive meeting with President Santiago Peña today. Grateful for Paraguay's decision to return their embassy to Jerusalem by year's end. At the same time, Israel will reopen its embassy in the Paraguayan capital of Asuncion 🇮🇱🇵🇾 pic.twitter.com/HmTG93VN7Q