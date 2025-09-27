Miles de simpatizantes de Hezbollah se congregaron este sábado, en Beirut, para conmemorar el primer aniversario de la muerte de Hassan Nasrallah, histórico líder del grupo chiita libanés.

El acto se realizó frente a su tumba, donde los asistentes recordaron su figura y rol político-militar en Medio Oriente.

Nasrallah falleció el 27 de septiembre de 2024 en un bombardeo israelí contra un centro de mando de Hezbollah en Haret Hreik, al sur de la capital libanesa. Su muerte marcó un punto de inflexión en el conflicto entre Israel y la organización, que mantiene presencia política y militar en Líbano.

