Simpatizantes recuerdan a Hassan Nasrallah a un año de su muerte en un bombardeo israelí
Publicado:
Fotos Destacadas
"A dos meses de la barbarie": La reacción de la prensa argentina a la clasificación de la U en Sudamericana
Los memes que dejó la clasificación de la U a las semifinales de la Copa Sudamericana
Assadi y Altamirano permitieron el acceso de la U a semis de la Sudamericana
Fotos Recientes
El mítico plantel de La Roja que alcanzó el tercer lugar en el Mundial sub 20 de Canadá 2007
La formación de Universidad de Chile para visitar a Deportes La Serena
Simpatizantes recuerdan a Hassan Nasrallah a un año de su muerte en un bombardeo israelí
Miles de simpatizantes de Hezbollah se congregaron este sábado, en Beirut, para conmemorar el primer aniversario de la muerte de Hassan Nasrallah, histórico líder del grupo chiita libanés.
El acto se realizó frente a su tumba, donde los asistentes recordaron su figura y rol político-militar en Medio Oriente.
Nasrallah falleció el 27 de septiembre de 2024 en un bombardeo israelí contra un centro de mando de Hezbollah en Haret Hreik, al sur de la capital libanesa. Su muerte marcó un punto de inflexión en el conflicto entre Israel y la organización, que mantiene presencia política y militar en Líbano.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados