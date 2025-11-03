En el Club Palestino se realizó a fines de la semana pasada la conmemoración oficial en Chile del Día de la Mujer Palestina, cita organizada por la embajada palestina y a la que asistieron la ministra (s) de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente; y su par de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana.

"La ceremonia comenzó con un emotivo minuto de silencio en memoria de las más de 33.000 mujeres palestinas asesinadas durante los últimos dos años de genocidio en Gaza, gesto que marcó el inicio de una jornada profundamente conmovedora dedicada a la dignidad, la resistencia y la memoria de las mujeres palestinas", detalló la legación diplomática.

Durante la ceremonia se reconoció a cinco destacadas mujeres de origen palestino, por su trayectoria, liderazgo y aporte a la identidad palestina en Chile: Andrea Jadue, Elizabeth Kassis, Celine Reymond, Paulina Ready y Enas Al-Ghoul.

