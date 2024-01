EEUU dice que derribó un misil de los hutíes en el mar Rojo

Aviones de combate estadounidenses derribaron este domingo en aguas internacionales del mar Rojo un misil lanzado desde áreas de Yemen controladas por los rebeldes chiíes hutíes contra un buque militar, según informó hoy el Comando Central de Estados Unidos.

El comando del Departamento de Defensa estadounidense precisó que el hecho ocurrió aproximadamente a las 16:45 hora local en Saná (10:45 hora chilena), la capital de Yemen.

"Se disparó un misil antibuque desde zonas militantes hutíes de Yemen respaldadas por Irán hacia el USS Laboon (DDG 58), que estaba operando en el sur del Mar Rojo", detalló el Comando central en la red social X.

Subrayó que el misil fue derribado en las proximidades de la costa de Al-Hudayda, una ciudad al oeste de Yemen, por aviones de combate estadounidenses sin causar daños o heridos.

On Jan. 14 at approximately 4:45 p.m. (Sanaa time), an anti-ship cruise missile was fired from Iranian-backed Houthi militant areas of Yemen toward USS Laboon (DDG 58), which was operating in the Southern Red Sea. The missile was shot down in vicinity of the coast of Hudaydah by… pic.twitter.com/jftZHQhA2e