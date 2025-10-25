Síguenos:
El zoológico mexicano que es refugio de 300 especies, 85% en peligro de extinción

Publicado:
Llévatelo:
Con el cuidado de más de 300 especies, de las cuales el 85 % están en algún grado de amenaza o en peligro de extinción, el Zoológico de Guadalajara (oeste de México) se ha convertido en un ‘arca de Noé’ moderna al dar un refugio vital a cerca de 6.000 animales.

"Eso quiere decir que casi todas las especies que habitan el zoológico, en su hábitat natural enfrentan amenazas, peligros, que ponen en riesgo su supervivencia”, explicó a la agencia de noticias EFE Luis Soto, director del zoológico.

Entre las especies que han rescatado para su conservación están los pingüinos Adelia, una especie antártica afectada por el calentamiento global; el lobo gris mexicano y los rinocerontes indios, amenazados por la caza furtiva y destrucción de su hábitat; la guacamaya verde y la tortuga casquito, de la que sólo quedan 500 ejemplares.

La mayoría de los animales provienen de programas internacionales de rescate y conservación, gracias al trabajo conjunto con asociaciones, zoológicos y acuarios de México, Estados Unidos y Europa, además de instituciones gubernamentales mexicanas.

LEER ARTICULO COMPLETO

