Joven denuncia haber sido víctima de bullying por su atuendo para ir a ver Barbie: "Me siento vulnerado"

Un joven de México aseguró haber sido víctima de bullying luego que un periodista lo fotografió sin su consentimiento mientras esperaba en la fila de un cine para ver la película de Barbie.

Según dio a conocer Ernesto Romanov en Facebook, las imágenes de su atuendo se viralizaron en internet como un meme, y "provocaron que mucha gente me dijera cosas que me lastimaron. Pero lo que más me lastima es que una página así de seria, una página de noticias, tome fotos de mi trasero, que me tome fotos de atrás, con afán de hacer bullying".

"No era mi plan salir así y ser la burla de mucha gente que no me conoce. No era plan que yo fuera a un lugar al que siempre voy y que se vuelva una pesadilla para mí. Me siento triste y vulnerado", aseguró el joven.

Su caso rápidamente se viralizó en redes sociales, donde algunos internautas aseguraron que la persona responsable de las fotos sólo estaba haciendo su trabajo al buscar material de diversos ángulos de la fila para reportear.

Sin embargo, muchas otras personas empalizaron con el joven y aseguraron que él es libre de ser y expresarse de la manera que quiera.