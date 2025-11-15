La "Generación Z" se alzó contra Sheinbaum y la violencia en México

Miles de mexicanos de distintas edades, pertenecientes a la llamada "Generación Z", se manifestaron este sábado en la Ciudad de México en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum, y para denunciar la “impunidad” que empapa a los responsables de la violencia que azota el país.
La protesta inició en el Ángel de la Independencia y terminó en el Zócalo capitalino a las puertas del Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo, donde hubo enfrentamientos entre encapuchados y la policía, los que dejaron a 20 civiles y más de 100 agentes heridos, así como una veintena de personas detenidas.
