Una joven grabó el momento en el que una mesera del restaurante mexicano Train Bistro la retuvo a ella y sus amigos porque no le dejaron suficiente propina. "No es obligatoria. Te íbamos a dejar mejor propina, pero no se pudo porque no traemos más que eso", comentó la joven que junto al grupo dejaron lo equivalente a un poco menos de cinco mil pesos chilenos. Sin embargo, la camarera amenazó con ir a buscar al gerente del local y posteriormente se fue sin dar mayores explicaciones.

LEER ARTICULO COMPLETO