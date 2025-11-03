Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago18.6°
Humedad54%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Qué se sabe del crimen de Carlos Manzo, alcalde mexicano que declaró la guerra a los cárteles

Publicado: | Fuente: Cooperativa
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Desde México, el periodista Alberto Figueroa entregó detalles a El Diario de Cooperativa del caso de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado a tiros el pasado 1 de noviembre tras un evento público del Día de Muertos.

El crimen del político de 40 años, que había pedido en repetidas ocasiones mano dura contra el crimen organizado y denunciado extorsiones, secuestros y la descomposición del Estado en Michoacán, ha generado una fuerte indignación en ese estado del oeste del país, donde se han registrado protestas y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados