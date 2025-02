En Iberoamérica hay síntomas alarmantes de "fatiga democrática", alerta la OEI

El secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Mariano Jabonero, considera que el panorama político en Iberoamérica para los próximos años es "muy complejo" y alerta de que hay "síntomas alarmantes" de "fatiga democrática", en una entrevista con EFE en Madrid.

"Estamos percibiendo que en la región hay síntomas alarmantes de lo que podemos calificar de fatiga democrática", afirma Jabonero, quien, sin citar ningún caso concreto, se refiere a prácticas cada vez más autoritarias, como los problemas para asumir la alternancia en el poder o el hecho de no reconocer las victorias electorales.

El secretario general de la OEI alerta también sobre la polarización política de la región y el "muy complejo" panorama para los próximos años.

"La gente no vota a favor de, vota en contra de, o sea, es un voto visceral", lamenta, en un escenario donde se ha roto la estructura política de los partidos tradicionales y se han impuesto "partidos personalistas", con "una ausencia programática" en esas candidaturas.

"La región se encuentra en una situación política de las más complejas que se ha vivido muchísimo tiempo. La desintegración regional es muy fuerte, la desunión es muy fuerte (...), lo cual es muy malo para la región, porque pierde peso político y económico en el mundo", explica.

A ello se suma el problema de la desinformación. "En buena parte, las redes son información banal y falsa, y eso supone, digamos, un riesgo gravísimo como está ocurriendo en el día a día", sostiene.

Por eso, desde la OEI apuestan por trabajar en políticas públicas "a partir de la evidencia y no de la ocurrencia", insiste abonero, que acaba de presentar la plataforma "Iberoamérica en democracia", para la defensa y la promoción de la democracia en la región.

Trabajar por el consenso y con resultados prácticos

La OEI, un organismo de cooperación dedicado a la educación, la cultura, la ciencia y la innovación, con 75 años de historia, apuesta por el consenso, siempre con un trabajo compartido por los 23 países que integran esta organización -de la que Chile es parte- y sobre temas concretos que producen resultados.

"Los resultados unen mucho", dice Jabonero, quien explica que muchas veces, en la cooperación o la integración "ha habido un discurso muy retórico, vacío de compromisos reales, un discurso que se ha ido cargando de ideología" y cuando las relaciones internacionales "pasan a moverse en base a ideología, la capacidad de entendimiento disminuye normalmente".

Como ejemplo de resultados prácticos, el secretario general de la OEI cita los trabajos que el organismo realiza en Iberoamérica para mejorar la digitalización.

A partir de la pandemia, y gracias a la digitalización, el número de matrículas en educación superior en la región creció más que en ningún otro lugar del mundo, según Jabonero, llegando a 32 millones de estudiantes, con el objetivo de alcanzar los 40 millones en 2030, un récord mundial.

La cultura, fuente de riqueza

La cultura digital, continúa Jabonero, "es la que más se produce, la que más se consume y la que más riqueza aporta, porque no es gratis".

En América Latina, la cultura aporta a la economía más del 3% del PIB y en España llega al 3,4% del PIB, "más que lo que aporta la agricultura, y somos la huerta de Europa", explica.

"La cultura no contamina, no tiene cemento, no mancha, y además, produce bienestar", insiste Jabonero, que se refiere también a la revolución que supone la inteligencia artificial.

La OEI, concluye, se plantea como gran reto "una inteligencia artificial en español y en portugués, porque la inteligencia artificial, es un producto anglosajón fundamentalmente".