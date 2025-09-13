Síguenos:
Tópicos: Mundo | Organismos Internacionales | ONU

Gana apoyo en la ONU la creación del Estado Palestino, que rechazan Israel y EE.UU.

Publicado:
| Periodista Digital: Agencia de Noticias EFE

En la Asamblea General, el viernes, 142 países votaron a favor y sólo 10 se opusieron.

Los crímenes cometidos en Gaza han motivado el desmarque de aliados de Tel Aviv y de potencias como Reino Unido, Francia, Alemania, Holanda, Canadá y Australia.

 ATON (referencial)

La votación del viernes es simbólica y no vinculante, pero adelanta la discusión que se dará a fin de mes en la próxima semana de alto nivel de la ONU.
La Asamblea General de la ONU votó de manera abrumadora una declaración que favorece "la solución de los dos Estados, Israel y Palestina", con la habitual oposición del Estado Judío, EE.UU. y países aliados como Hungría, Argentina o Paraguay, además de pequeñas islas del Pacífico.

Votaron a favor 142 estados, 10 se opusieron y 12 se abstuvieron. En esta ocasión, el apoyo a la declaración vino de potencias como Reino Unido, Francia, Canadá o Australia, que en los últimos meses han cambiado su posición tradicional y se han declarado listos para reconocer el Estado de Palestina, lo que harán durante la próxima semana de alto nivel (22-28 de septiembre) en la ONU.

Sin embargo, esta votación -realizada el viernes- volvió a mostrar las discrepancias que el tema despierta dentro de la Unión Europea, ya que Hungría votó en contra y entre los abstencionistas estuvo la República Checa. Otros aliados tradicionales de Israel, como Alemania u Holanda, votaron en esta ocasión a favor.

Las votaciones de la Asamblea General no tienen carácter vinculante por lo que su significado es meramente simbólico, pero sirven para medir el apoyo de ciertas causas: en concreto, el apoyo a un Estado palestino es cada vez más mayoritario entre los estados miembros y Estados Unidos apenas logra sumar un puñado de países a su postura radicalmente contraria.

La declaración

Conocida como "Declaración de Nueva York para el arreglo pacífico de la cuestión de Palestina y la implementación de la solución de los dos Estados", fue aprobada en una conferencia organizada por Francia y Arabia Saudita el pasado 29 de julio, y su discusión continuará el 22 de septiembre, convirtiéndose en uno de los momentos más esperados de la semana de alto nivel.

A pesar de que Estados Unidos ha denegado el visado a la delegación palestina -incluido su presidente, Mahmud Abás- con la intención de quitar importancia a esta conferencia, sus organizadores la mantienen y evalúan la posibilidad de que Abás participe por videoconferencia.

Será en el curso de ese foro cuando varias grandes potencias occidentales darán el paso de reconocer el Estado de Palestina.

