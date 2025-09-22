Qué esperar de la Asamblea General de la ONU en su sombrío 80° aniversario

La octogésima sesión de la Asamblea General de la ONU, que comienza formalmente este martes, inaugura así las celebraciones por los 80 años de la creación de las Naciones Unidas, un aniversario de tono sombrío que llega en un momento de crisis existencial para el multilateralismo que encarna.

El secretario general del organismo, António Guterres, con tenor optimista dijo este lunes, en un discurso para conmemorar el aniversario: "Este es el lugar donde todas las naciones, grandes o pequeñas, pueden juntarse y resolver los problemas que ninguna podría por sí sola. Y sin embargo -reconoció- los principios de las Naciones Unidas están siendo atacados como nunca antes".

El portugués enumeró los peligros: "Al tiempo en que nos reunimos, los civiles son blanco de ataques, y la ley internacional pisoteada; la pobreza y el hambre están en alza (...); el planeta arde con fuego, inundaciones y récords de calor en un caos climático. Y al mismo tiempo, nos movemos hacia un mundo multipolar, pero sin instituciones multilaterales fuertes, el multipolarismo tiene sus riesgos", advirtió.

Guterres siempre ha destacado que las Naciones Unidas son la principal palanca para el desarrollo de los más pobres, pero no quiere resignarse a ser una gigantesca ONG, sino desempeñar también un papel político. Sin embargo, las guerras de Ucrania primero y de Gaza después han estallado durante su mandato y han puesto en evidencia la incapacidad de la ONU de ponerles freno.

EE.UU.: el elefante en la habitación

Además, el papel de mediación de la ONU en la resolución de conflictos está siendo socavado por el Gobierno de Donald Trump, que ha arrinconado a la organización multinacional y promovido acuerdos de paz por separado (entre la India y Pakistán; entre República Democrática del Congo y Ruanda; y entre Armenia y Azerbaiyán, entre otros).

Guterres no habla con Trump -ni siquiera por teléfono- desde hace diez meses, cuando el magnate ganó las elecciones, y mañana martes tendrán su primer cara a cara, que se adivina tenso por los múltiples ataques que Trump ha emprendido contra la ONU: la salida de los acuerdos climáticos de París, el abandono de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la UNESCO y la reducción brutal de todo su presupuesto de cooperación internacional.

Y aún con todo esto, Guterres ha medido cada palabra que ha pronunciado sobre la crisis multifacética que enfrenta la ONU, cuidándose de criticar directamente al líder estadounidense, convertido así en el elefante en la habitación que todos ven y nadie nombra.

El ambivalente papel de China

Los abandonos o ataques de Trump contra la ONU significan una puesta en duda de varios de los principios pacientemente construidos durante décadas y que contaban con un consenso mundial: la generalización de las vacunas, el abandono progresivo de los combustibles fósiles, la igualdad de género y la protección a las minorías. De pronto, todos estos principios han dejado de ser universales.

Y algunos países, como es el caso de la Argentina de Javier Milei o la Hungría de Viktor Orban, se han sentido legitimados para sumarse a EE.UU. en esta renuncia a principios que ya no creen imprescindibles.

En este contexto, solo China emerge como eventual contrapeso a un Estados Unidos en retirada del multilateralismo y Pekín ha mostrado en múltiples ocasiones su voluntad de asumir un papel más protagónico, aunque su compromiso queda en entredicho en el momento de pagar sus cuotas, pues es uno de los países que más tarda en honrar sus cuentas con la ONU.

Además, la China del siglo XXI comparte algunos de los principios del multilateralismo, pero no en la cuestión capital de los derechos humanos, en la que ha demostrado ser mucho más proclive a la no injerencia en los asuntos internos de los estados, ya se trate de Birmania, Afganistán o Corea del Norte.

En resumen, la ONU que el martes empieza sus ochenta años de vida tiene por delante un futuro lleno de dificultades y con pocas razones para el optimismo.

Presidente Boric y su comitiva arribaron a Nueva York

Las preocupaciones de Boric y su comitiva arribaron la noche de este lunes en Nueva York para participar en la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Aterrizamos en Nueva York para participar de la 80° Asamblea General de la ONU y abordar, junto a líderes mundiales, los principales desafíos en torno a la defensa del derecho internacional, la protección de la democracia, los derechos humanos y el impulso del desarrollo… pic.twitter.com/mbx675LmRe — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) September 23, 2025

El vuelo de la Fuerza Aérea (FACh) que trasladó a la comitiva presidencial llegó sin inconvenientes a la ciudad estadounidense, aunque su desembarco sufrió un breve retraso debido a que, en paralelo, aterrizaba el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien también participará en la cita.

Otra de las novedades de la agenda del Mandatario será el rol protagónico que tendrá la expresidenta Michelle Bachelet. Aunque Bachelet se encuentra en Nueva York en su calidad de vicepresidenta del Club de Madrid, el Presidente Boric la ha invitado a participar en varias actividades clave.

La pretensión del Gobierno es que la exmandataria esté presente en el plenario durante el discurso de Boric ante la asamblea. Además, se espera que Bachelet acompañe al Presidente en la reunión bilateral que sostendrá con el Secretario General de la ONU, António Guterres, en un gesto que se enmarca en la eventual candidatura de la expresidenta para dirigir el organismo internacional.

Otra cita que marcará la jornada será la reunión bilateral entre el Presidente Boric y su par de Ucrania, Volodímir Zelenski, con quien ya ha sostenido varios encuentros -presenciales y telemáticos- desde que inició la invasión Rusa en marzo de 2022.

El discurso del Mandatario ante la Asamblea General de la ONU está programado para las 16:00 horas de este martes. Previamente, Boric participará de actividades protocolares de inicio, como el recibimiento oficial por parte de Guterres y la fotografía oficial del encuentro.