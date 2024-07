La OTAN concluye su cumbre con advertencias a China y apoyo a Ucrania

Los líderes de la OTAN concluyeron este jueves su cumbre de Washington con advertencias a China por el apoyo que presta a Rusia con el envío de material que utiliza en su guerra de invasión contra Ucrania, país al que garantizó apoyo a largo plazo y un camino "irreversible" hacia su adhesión a la Alianza.

La cumbre en la que la Alianza celebró su 75 aniversario sirvió para que los países miembros exhibieran su apoyo a largo plazo a Ucrania con un nuevo compromiso de 40.000 millones de euros en 2025 para abastecer de armamento al país y cimentar su acercamiento a la OTAN.

"Todo lo que estamos haciendo, el mando, el compromiso financiero, más ayuda militar, más acuerdos de seguridad y la mejora de la interoperabilidad, ponen las bases para Ucrania prevalezca, y sirven de puente hacia la OTAN", aseguró el secretario general aliado, Jens Stoltenberg, en una rueda de prensa al término de tres días de cumbre aliada en Washington.

Los jefes de Estado y de Gobierno aliados participaron hoy en un Consejo OTAN-Ucrania con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sesión que puso punto final a la cumbre, de la que el presidente estadounidense, Joe Biden, fue el anfitrión.

Last year at the NATO summit in Vilnius, we took a very strong step with the G-7 declaration on security for Ukraine. We did not waste time, and now we have a solid architecture of security guarantees.



I thank President Biden for his leadership and all the efforts to make our… pic.twitter.com/2aO0lG9n9i