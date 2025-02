CPI: Trump busca socavar nuestra capacidad de hacer justicia con sanciones

La Corte Penal Internacional (CPI) denunció que la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para sancionar a sus funcionarios busca "socavar la capacidad de la Corte para administrar justicia en todas" las investigaciones abiertas, y estas "amenazas y medidas coercitivas constituyen graves ataques" contra los países miembros.

La jueza Tomoko Akane, presidenta de la CPI, también rechazó "firmemente cualquier intento de influir en la independencia y la imparcialidad" de la Corte, así como de "politizar" su función judicial, y lamentó que las sanciones busquen "privar de justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades" en todo el mundo.

"Siempre hemos cumplido y seguiremos cumpliendo únicamente con la ley, bajo cualquier circunstancia", advirtió.

La decisión de Trump, que contempla restricciones financieras y limitaciones en la obtención de visados para viajar a EEUU a funcionarios de la CPI y sus familiares inmediatos (pareja e hijos), es una respuesta a las órdenes de arresto emitidas por la CPI contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra en Gaza.

Al firmar su orden ejecutiva el jueves, Trump subrayó que la CPI ha emprendido "acciones ilegítimas e infundadas contra EEUU" e Israel, definido como un "aliado estrecho", y ha "abusado aún más de su poder al emitir órdenes de arresto infundadas" contra las autoridades israelíes.

