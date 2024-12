El iceberg más grande del mundo está a la deriva por el océano Antártico

El iceberg más grande y más antiguo del mundo, el A23a, que estuvo varado por más de tres décadas, se ha roto y se encuentra flotando a la deriva por el océano Antártico, según ha revelado la organización British Antarctic Survey (BAS).

El megaiceberg, cuyas placas de hielo miden 400 metros de grosor, pesa casi mil millones de toneladas y cuya superficie abarca unos 3.600 kilómetros cuadrados, se había roto hace un año, si bien ahora volvió a desligarse de su posición al norte de las islas Orcadas del Sur.

Un grupo de científicos de la BAS lo constató después de examinar imágenes tomadas mediante satélite, donde vieron que el iceberg está a la deriva y se dirige hacia el Atlántico Sur, según las previsiones.

Preguntado por EFE, una vocero del departamento de comunicación de la BAS dijo este lunes que sus científicos "continúan monitorizando la situación" y siguiendo la ruta del iceberg e informarán, de nuevo, cuando haya algo relevante al respecto.

El A23a, cuyo tamaño ocupa el doble de la superficie que tiene el área metropolitana de Londres, se desprendió en 1986 de la plataforma de hielo antártica Filchner, resquebrajándose en tres trozos más pequeños, siendo el A23a uno de ellos.

Los expertos le han seguido la pista y han visto que durante meses estuvo atrapado en la Columna de Taylor, un fenómeno oceanográfico donde el agua en rotación retiene a los objetos sobre su superficie, lo que mantuvo al A23a girando sobre un punto y retrasando al mismo tiempo su anticipado viaje hacia el norte.

