Al menos 138 detenidos en protesta contra el mayor puerto de carbón del mundo en Australia

Al menos 138 activistas fueron detenidos este domingo durante una protesta del grupo medioambiental Rising Tide para bloquear el puerto de Newcastle, la mayor terminal de carbón del mundo situada en el sureste de Australia, informaron la Policía y los organizadores.

Los arrestos se produjeron después de que Rising Tide indicara en sus redes sociales que una flotilla de kayaks y canoas logró bloquear hoy el puerto, situado 170 kilómetros al norte de Sídney, y obligaron a un buque con carbón a tener que dar media vuelta.

"¡Lo conseguimos! Unas 100 personas corrientes consiguieron bloquear las exportaciones de carbón del mayor puerto de carbón del mundo", señaló Rising Tide en su cuenta de X.

"A pesar de los intentos de cancelar la protesta, hemos demostrado que el poder del pueblo puede enfrentarse a la industria del carbón", agregó el grupo, que organizó esta protesta entre el viernes y este domingo.

