Australia construirá la planta de energía solar más grande del mundo

El Gobierno de Australia aprobó este miércoles la construcción de una planta de energía solar de hasta 4 gigavatios (GW) en el norte del país que afirmó será "la mayor del mundo", en medio de sus aspiraciones de convertirse en una "superpotencia" de energías renovables.

"Será el mayor recinto solar del mundo y erige a Australia como líder global en energías renovables", afirmó hoy la ministra para Medioambiente y Agua australiana, Tanya Plibersek, en un comunicado.

La granja solar se construirá entre las ciudades de Elliot y Tennant Creek, en el Territorio del Norte australiano, ocupará 12.000 hectáreas y generará "una cantidad de energía casi seis veces mayor que un reactor nuclear de 700 megavatios", apuntó la ministra.

