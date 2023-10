Australia lucha contra incendios mientras advierte de inundaciones repentinas

Los bomberos de Australia trabajan este miércoles para contener varios incendios en la región sureste del país, al paso que las autoridades ahora advierten sobre inundaciones repentinas a medida que las fuertes lluvias apagan las llamas pero elevan los niveles del agua en los estados de Nueva Gales del Sur y Victoria.

En Nueva Gales del Sur, el estado más poblado de Australia, el fuego ardía sin control en la región de Bega Valley, donde las autoridades llegaron a emitir una alerta de evacuación la víspera y han confirmado la destrucción de tres viviendas.

De acuerdo con el Servicio de Bomberos Rurales de Nueva Gales del Sur, las llamas se extienden por un área de 5.200 hectáreas y "continúan ardiendo cerca de casas" en las localidades de Cuttagee, Barragga Bay, Murrah, Bunga y Goalen Head.

El jefe de la institución, Rob Rogers, confirmó que tres casas fueron destruidas por el incendio en el valle de Bega, que ya había sido devastado por los fuegos del llamado "verano negro" de 2019-2020, que calcinaron unos 24 millones de hectáreas y afectaron a unos 3.000 millones de animales.

Las autoridades igualmente informaron de que un hombre resultó herido tras la caída de un árbol y fue ingresado en un hospital de la región con heridas leves.

We’re seeing the best of the Australian spirit as locals come together to support each other, many with memories of Black Summer still fresh.



We're urging everyone in fire affected communities across NSW, VIC and TAS to keep up to date with warnings from local authorities. pic.twitter.com/EedusaN0hO